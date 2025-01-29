Действия американцев способны привести к глобальной катастрофе

США должны будут ответить за возможную подготовку покушения на Владимира Путина, если эта информация подтвердится. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его мнению, если бы эти сведения оказались недостаточно проверенными, вряд ли бы Такер Карлсон стал делать громкие заявления о готовящемся преступлении. Однако не факт, что сейчас действительно готовится покушение на главу России.

Законодатель подчеркнул, что подобные "забавы" у американцев распространены, поскольку ранее многие политические деятели столкнулись с подобной опасностью. Только к Москве с такими же инициативами лезть не стоит – иначе всех ждет жесткий российский ответ.

"Глобальная катастрофа может произойти, мир может вообще прекратить существование", – оценил Колесник последствия покушения на Путина.

Сейчас, говорит депутат, вопрос должен решаться на уровне Следственного комитета, российских спецслужб и международных организаций. В таких ситуациях подробности следствия всегда держат в строгой секретности, поскольку раскрытие сведений запрещено законом.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Карлсона, указывал, что не стоит верить на слово бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила.

Ранее на Западе заявили, что Путин начнет переговоры по украинскому конфликту уверенным в победе.