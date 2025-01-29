Spectator: Путин начнет переговоры по украинскому конфликту уверенным в победе

На Западе "раскрыли" неожиданный факт о Путине
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Западные эксперты внимательно следят за каждым шагом нашего президента

Иностранные аналитики каждый день делятся своими наблюдениями по поводу ситуации в России и действий российского лидера Владимира Путина. Так, в Британии решили, что сумели "раскрыть" неожиданный факт о нашем президенте.

По мнению аналитиков авторитетного западного издания Spectator, глава Российской Федерации собирается вступить в переговоры по украинскому конфликту, не сомневаясь в своей окончательной победе, несмотря на то, сколько времени это займет.

"Путин вступит в переговоры, уверенный в своей неизбежной победе, сколько бы времени это ни заняло", – делятся своими измышлениями эксперты.

Отдельное внимание в статье обращено на то, что в отличие от 2022 года, сейчас российские войска продвигаются значительно быстрее. Наши бойцы набрались опыта и действуют более эффективно.

Напротив, украинская армия сталкивается с чередой провалов. Одной из главных бед для ВСУ является нехватка живой силы, а также проблемы с взаимодействием между различными подразделениями, что лишает их возможности добиться хотя бы каких-то успехов.

Кроме того, ситуация с возможной мирной сделкой, о которой ведет разговоры новый американский лидер Дональд Трамп, также негативно сказывается на моральном состоянии украинских войск.

К слову, ранее в Британии указали на событие, которое сметет главу киевского режима Владимира Зеленского прочь.

Источник: Spectator ✓ Надежный источник
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