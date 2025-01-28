Многие объекты серьезно пострадали

Сегодня утром, 28 января, стало известно об очередной массированной атаке по территории украинского государства. На данный момент есть сведения, что прицельный обстрел велся по объектам, связанным с военной машиной противника и энергоинфраструктуре.

Так, сообщается о целом ряде взрывов в столице Незалежной, а также области. Очевидцы сообщили о сильных пожарах в разных районах украинской столицы. Отдельно отмечается мощный взрыв в областном городе Боярке. Также прилеты были зафиксированы в районе аэродрома Васильков под Киевом.

Сильное возгорание началось в Холодногорском и Новобаварском районах Харькова. Отблески пожара виднелись за несколько километров. Местная администрация сообщила, что был разгромлен один из харьковских заводов. Огонь бушует на площади 1500 квадратов.

Украинская пресса сообщает о мощных о взрывах в Кривом Роге и Вышгороде. Также пишут, что уничтожены объекты в Днепропетровской области и Сумах. В Одессе в ночное время суток прогремели взрывы в районе, где расположен местный аэродром.

К слову, ранее в США предупредили о катастрофе из-за конца российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.