По украинской территории нанесен мощный удар

Мощный удар по Украине: взрывы в Киеве и области – последние новости
Картинка: сгенерировано ИИ
Многие объекты серьезно пострадали

Сегодня утром, 28 января, стало известно об очередной массированной атаке по территории украинского государства. На данный момент есть сведения, что прицельный обстрел велся по объектам, связанным с военной машиной противника и энергоинфраструктуре.

Так, сообщается о целом ряде взрывов в столице Незалежной, а также области. Очевидцы сообщили о сильных пожарах в разных районах украинской столицы. Отдельно отмечается мощный взрыв в областном городе Боярке. Также прилеты были зафиксированы в районе аэродрома Васильков под Киевом. 

Сильное возгорание началось в Холодногорском и Новобаварском районах Харькова. Отблески пожара виднелись за несколько километров. Местная администрация сообщила, что был разгромлен один из харьковских заводов. Огонь бушует на площади 1500 квадратов. 

Украинская пресса сообщает о мощных о взрывах в Кривом Роге и Вышгороде. Также пишут, что уничтожены объекты в Днепропетровской области и Сумах. В Одессе в ночное время суток прогремели взрывы в районе, где расположен местный аэродром.

К слову, ранее в США предупредили о катастрофе из-за конца российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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