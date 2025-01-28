Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Сегодня утром, 28 января, стало известно об очередной массированной атаке по территории украинского государства. На данный момент есть сведения, что прицельный обстрел велся по объектам, связанным с военной машиной противника и энергоинфраструктуре.
Так, сообщается о целом ряде взрывов в столице Незалежной, а также области. Очевидцы сообщили о сильных пожарах в разных районах украинской столицы. Отдельно отмечается мощный взрыв в областном городе Боярке. Также прилеты были зафиксированы в районе аэродрома Васильков под Киевом.
Сильное возгорание началось в Холодногорском и Новобаварском районах Харькова. Отблески пожара виднелись за несколько километров. Местная администрация сообщила, что был разгромлен один из харьковских заводов. Огонь бушует на площади 1500 квадратов.
Украинская пресса сообщает о мощных о взрывах в Кривом Роге и Вышгороде. Также пишут, что уничтожены объекты в Днепропетровской области и Сумах. В Одессе в ночное время суток прогремели взрывы в районе, где расположен местный аэродром.
К слову, ранее в США предупредили о катастрофе из-за конца российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.
Политик фактически назвал страну "воровкой"
Слова высокопоставленного политика просочились в прессу