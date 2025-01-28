Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Череда провалов и неудач на фронте вынуждает высокопоставленных представителей украинских войск признавать наличие катастрофических проблем по всем направлениям.
Так, по словам бывшего командира бригады, известного по позывному "Купол", у всушников фактически не осталось никаких возможностей опираться на ранее разработанные стратегии, так как все они порушились. Теперь вояки вынуждены принимать экстренные меры, чтобы хотя бы как-то попытаться удержать фронт.
В условиях текущей ситуации, им приходится лишь "затыкать дыры", посылая батальоны в хаос боевых действий с надеждой хоть как-то остановить неотвратимое наступление российских военных.
Кроме того, начальник одной из тактических групп в Донбассе, Павел Федосенко, подчеркнул, что войска испытывают острую нехватку личного состава. Он отметил, что украинское командование готово идти на крайние меры, чтобы компенсировать потери в людях, но это стало фактически невыполнимой задачей.
Особенно, если учитывать, что мужское население Незалежной очень сильно поредело из-за бессмысленных "мясных штурмов", для пополнения рядов ВСУ просто не осталось людей.
К слову, ранее было объявлено о мощном ударе по украинской территории. Многие объекты серьезно пострадали.
Неизвестно, насколько правдивым было высказывание
Успехи российской армии нанесли поражение Украине