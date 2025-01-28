Солдаты ВСУ вынуждены затыкать дыры на передовой - Economist

В ВСУ сделали тяжелое признание из-за трагедии на фронте: "Затыкаем дыры"
Картинка: сгенерировано ИИ
Участи украинских вояк не позавидуешь

Череда провалов и неудач на фронте вынуждает высокопоставленных представителей украинских войск признавать наличие катастрофических проблем по всем направлениям.

Так, по словам бывшего командира бригады, известного по позывному "Купол", у всушников фактически не осталось никаких возможностей опираться на ранее разработанные стратегии, так как все они порушились. Теперь вояки вынуждены принимать экстренные меры, чтобы хотя бы как-то попытаться удержать фронт.

В условиях текущей ситуации, им приходится лишь "затыкать дыры", посылая батальоны в хаос боевых действий с надеждой хоть как-то остановить неотвратимое наступление российских военных.

Кроме того, начальник одной из тактических групп в Донбассе, Павел Федосенко, подчеркнул, что войска испытывают острую нехватку личного состава. Он отметил, что украинское командование готово идти на крайние меры, чтобы компенсировать потери в людях, но это стало фактически невыполнимой задачей.

Особенно, если учитывать, что мужское население Незалежной очень сильно поредело из-за бессмысленных "мясных штурмов", для пополнения рядов ВСУ просто не осталось людей.

К слову, ранее было объявлено о мощном ударе по украинской территории. Многие объекты серьезно пострадали.

Источник: Economist ✓ Надежный источник
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