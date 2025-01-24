Украинские войска напали на Брянскую область

Украинские войска напали на Брянскую область
Картинка: сгенерировано ИИ
Киевский режим наращивает эскалацию

Военные Незалежной нанесли удар по населенному пункту Хинель в Севском районе Брянщины. Такой тревожной информацией поделился глава региона Александр Богомаз. Он сообщил, что атака была осуществлена с помощью беспилотника-камикадзе. В результате инцидента пострадал сотрудник территориальной обороны.

Высокопоставленный государственный деятель уточнил, что пострадавший получил травмы из-за разлетевшихся осколков, когда выполнял свой боевой долг и отражал атаку. Доблестный боец был оперативно доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Действия украинских вояк носят террористический характер и направлены против мирного населения приграничных районов. Тем временем, силы территориальной обороны продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности жителей Брянской области.

Ситуация в приграничных регионах остается сложной. За последние месяцы подобные атаки с применением беспилотников фиксируются постоянно. Власти делают все для того, чтобы предотвратить угрозу и защитить население.

К слову, ранее новый американский лидер Дональд Трамп выступил с жестким обвинением в адрес России. Политик фактически назвал страну "воровкой".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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