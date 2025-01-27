Все может стать еще хуже

Американский профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета сделал громкое заявление о событиях, связанных с российской спецоперацией по демилитаризации и денацификации киевского режима. Опытный эксперт уверен, что один из сценариев завершения конфликта может привести к еще большей катастрофе.

Аналитик убежден, что заморозка противостояния на территории украинского государства способна спровоцировать серьезные проблемы в Восточной Европе. В недавнем интервью он отметил, что такой исход не принесет стабильного мира, поскольку напряженность в отношениях между Западом и Россией сохранится.

Эксперт заявил, что существуют шесть регионов, которые могут стать потенциальными очагами конфликта. К ним он отнес Арктику, Балтийский регион, Белоруссию, Калининград, Молдавию и акваторию Черного моря. По словам профессора, именно эти зоны наиболее уязвимы из-за сложившихся противоречий между нашей страной и западной коалицией.

"Шесть горячих точек в Восточной Европе, которые могут взорваться на наших глазах", – с тревогой констатировал эксперт.

Аналитик справедливо считает, что только полноценное мирное соглашение способно предотвратить развитие новых конфликтов в Восточной Европе. Замороженный статус конфликта, по его мнению, лишь отсрочит эскалацию, но не устранит глубинные противоречия. Эксперт призвал мировое сообщество искать пути для долгосрочного урегулирования, чтобы минимизировать риски дальнейшей дестабилизации Европы.

К слову, ранее стало известно о жестком обвинении Дональда Трампа в адрес России.