Вояки пекутся о своих жизнях

Благодаря бдительности одного из местных жителей Часова Яра была разоблачена хитрая маскировка украинских боевиков в этом многострадальном городе. Мужчина рассказал, что незалежные вояки активно использовали гражданскую одежду, чтобы маскироваться под мирных жителей.

По словам очевидца печальных событий, на соседнем с ним дачном участке разместились минометчики, которые активно вели обстрелы. При этом они носили гражданскую одежду, чтобы не привлекать внимание. И, вероятно, чтобы не стать жертвой расправы.

Внимательный мужчина рассказал, что у начальника подразделения была бирка с указанием на 17-ю бригаду, а ранее на том же месте находились военные 27-й бригады. Также он заметил крупную антенну и радар, замаскированный сеткой, что также выдавало принадлежность боевиков к армии. Тем не менее, внешне большинство военнослужащих выглядели как обычные гражданские, что затрудняло их идентификацию.

Часов Яр остается важным стратегическим объектом из-за своего месторасположения. Этот город находится недалеко от Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Взятие его под контроль может стать ключевым для продвижения бойцов армии России в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Освобождение города откроет новые возможности для развития активного наступления на этом направлении.

К слову, ранее в США предупредили о катастрофе из-за завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.