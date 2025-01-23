Профессор Малинен предрек эскалацию на Украине в первые месяцы правления Трампа

Раскрыта судьба Украины в первые 100 дней правления Трампа: "Мясо в мясорубку"
Картинка: сгенерировано ИИ
Украинцам придется нелегко

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен поделился своим прогнозом касательно того, что стоит ждать украинцам с приходом на пост американского лидера республиканца Дональда Трампа.

Опытный европейский эксперт высказал мнение, что в первые сто дней президентства этого политика следует ожидать резкое усиление конфликта на украинской территории. По словам эксперта, стратегия Трампа, скорее всего, будет направлена на давление и запугивание киевского режима.

Это может быть сделано с целью вынудить украинскую сторону активнее вовлекать свои ресурсы в конфликт с расчетом на возможность затянуть участие России в боевых действиях. Таким образом вашингтонская администрация постарается создать условия для более выгодных переговоров с Москвой.

"Идея в том, чтобы запугать Киев, чтобы он бросил больше "мяса" в мясорубку, пытаясь пригрозить втянуть Кремль в затяжной конфликт", – пояснил опытный аналитик.

Эксперт также добавил, что совсем скоро США столкнутся с серьезными геополитическими вызовами. Одним из главных станет необходимость признать изменения в структуре мировой власти. Малинен обратил внимание на то, что военный потенциал США сильно ослаблен, а Россия, тем временем, уже смогла нанести поражение двум украинским армиям, которые ранее были обучены и оснащены при поддержке Североатлантического альянса.

К слову, ранее в Финляндии сделали резкий выпад в адрес Киева.

Источник: GnS Economics ✓ Надежный источник
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