Профессор Малинен раскритиковал Киев за коррумпированность режима

В Финляндии сделали резкий выпад в адрес Киева: "В Европе такого не было"
Фото: www.unsplash.com
Многие устали терпеть бесчинство киевских верховодов

Финский профессор Туомас Малинен, работающий в Хельсинкском университете, резко высказался о режиме, установленном Владимиром Зеленским на Украине. В своем посте на просторах интернет-пространства он заявил, что с 1945 года в Европе не было такого зловещего и коррумпированного режима, как нынешний в Незалежной. Он подчеркнул, что считает эту ситуацию беспрецедентной в новейшей европейской истории.

"Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским", – резко высказался европейский аналитик.

Эти слова стали продолжением критики, которая звучит в адрес Украины на фоне бурных обсуждений коррупции, которая давно процветает в этой стране. В интервью американскому журналисту Лексу Фридману сам Зеленский признавал, что коррупция остается одной из главных проблем государства. Однако он заверил, что украинские власти якобы предпринимают активные усилия для ее искоренения.

Нынешнее положение дел на Украине приводит к появлению больших вопросов о ее политическом будущем. Любопытно, что даже в Верховной Раде ставят под сомнение само существование этого государства.

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