Россия изменила отношение к Греции и Кипру из-за Украины

Москва не оставила помощь Киеву без ответа

На фоне продолжающегося украинского конфликта Россия резко сменила свое отношение к Греции и Кипру. Подобный шаг стал способом отомстить за поддержку Украины, сообщает греческая газета "Кириакатики Демократия".

Журналисты указывают, что это проявляется в сдвиге политики Москвы в сторону курса Реджепа Эрдогана в международном поле. К примеру, Россия продолжает сближаться с Турцией по вопросам юрисдикций в Восточном Средиземноморье и Эгейском море.

"Москва "оплатила" Греции счета за Украину", – указывают в статье.

Также там напомнили о заявлении российского главы МИД Сергея Лаврова, который указывал на право жителей Кипра самим заниматься решением собственных проблем. По мнению журналистов, это является показателем ослабевания поддержки Никосии со стороны Кремля.

"Впервые Москва, постоянный член Совета Безопасности ООН и верная (до сих пор) линии на постоянную поддержку Никосии, не говорит о решении кипрской проблемы на основе резолюций СБ ООН и создании двухзональной двухобщинной федерации", – заявили обозреватели.

Дополнительным фактором, подтверждающим тезис греков, стал вопрос расширения территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море, по которому российская сторона не стала молчать, а, напротив, публично высказала позицию, крайне схожую с турецкой.

По мнению журналистов, такой разворот России стал ответом на общую позицию Греции и Кипра по вопросу Украины.