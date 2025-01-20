На Украине задержаны трое экс-командиров бригад ВСУ из-за халатности

Провал обороны под Харьковом: на Украине схватили троих генералов
Фото: www.unsplash.com
Киевские власти ищут виноватых

На Украине задержали генералов, которые проходят по так называемому делу о провале обороны Харьковской области. Госбюро расследований сообщило, что трое бывших командиров бригад всушников подозреваются в халатности, которая привела к краху украинских вояк.

Согласно заявлению ГБР, задержание высокопоставленных военных связано с их "бездействием", которое привело к утрате контроля над частью многострадальной области в 2024 году. После доставки экс-командиров в столицу Незалежной им будет предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

По данным следствия, провал обороны произошел из-за неспособности командиров должным образом организовать оборонительные действия. За подобные нарушения украинским законодательством предусматривается наказание до десяти лет за решеткой.

Ранее, 25 мая, Госбюро сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении 28 военных начальников 125-й отдельной бригады сухопутных войск. Их обвиняют в том, что во время штурма армии России те перепугались и оставили свои позиции под Харьковом.

К слову, ранее стало известно, зачем киевские командиры массово сжигают трупы солдат.

Источник: Государственное бюро расследований Украины ✓ Надежный источник
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