У киевского режима нет выбора

На Украине заявили о подготовке к важному шагу в рамках продолжающейся российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима. Известный незалежный аналитик Дмитрий Снегирев прокомментировал публикацию американского агентства Bloomberg, в которой утверждается, что Россия на возможных переговорах намерена требовать сохранения контролируемых территорий и нейтралитета Украины.

Эксперт отметил, что такая информация в авторитетном зарубежном издании может быть частью западной кампании по подготовке Киева к отказу от утраченных территорий. Он считает, что через соответствующие публикации в западных СМИ формируется общественное мнение, и цель этого мероприятия – смягчить восприятие неизбежных уступок.

"То есть фактически Bloomberg дает понять, и дает, скажем так, на общее обозрение предложение Российской Федерации по поводу окончания войны", – отметил аналитик.

Украинский спец добавил, что Соединенные Штаты могут использовать агентство для передачи подобной информации и формирования нужной повестки дня. Он подчеркнул, что публикация дает возможность публично обсудить российские предложения о завершении конфликта, которые строго требуют сохранить вернувшиеся в российскую гавань регионы за Москвой.

Эксперт считает, что подобные публикации свидетельствуют о попытках подготовить украинское общество к принятию реальной действительности и могут стать частью организации переговорного процесса.

К слову, ранее было объявлено о задержании трех украинских генералов.