Властям не на что рассчитывать

Американское издание Bloomberg, как и остальные западные информресурсы, внимательно следит за развитием событий на территории украинского государства. Так, американские аналитики поделились своим видением ситуации и подробно описали киевскому режиму трагический для него сценарий будущего Украины.

Издание сообщает, что на любых переговорах со следующим главой США Дональдом Трампом Москва будет выдвигать жесткие требования, касающиеся нейтрального статуса Украины.

По мнению экспертов, Москва намерена настаивать на резком сокращении военного сотрудничества киевского режима с Североатлантическим альянсом и на возвращении Незалежной в статус нейтрального государства. Очевидно, что такое развитие событий сильно опечалит киевские власти – на протяжении многих лет вступление в НАТО является розовой мечтой украинских верховодов.

В публикации отмечается, что Россия также может потребовать ограничения численности и возможностей украинских вооруженных сил. Эти условия, как предполагают аналитики, станут одним из ключевых пунктов на переговорах между двумя странами, когда Трамп начнет предметный диалог с Москвой.

К слову, ранее стало известно о том, что киевские командиры нашли новый зверский способ запугивания солдат.