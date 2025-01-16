Командиры подразделений армии Украины запускают дроны против своих же солдат

Киевские командиры нашли зверский способ запугивания солдат
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация в стране становится все хуже

Бывший командир взвода ВСУ Николай Каптур, находящийся в плену у российских военных, рассказал о жестоких методах запугивания, которые используют киевские командиры против своих подчиненных. По его словам, чтобы предотвратить попытки солдат покинуть позиции, командование применяет дроны со сбросами по своим же бойцам на передовой.

Экс-вояка заявил, что командиры открыто угрожают подчиненным, предупреждая, что за попытку отступления их атакуют. Он отметил, что лично слышал подобные приказы, бойцам прямо говорили: "Если вы будете отступать, мы вас закидаем. Давайте вперед".

Ситуация в рядах ВСУ, по словам военнопленного, остается тяжелой. Запрещается эвакуировать раненых, а погибших практически всегда бросают на поле боя. Он подчеркнул, что солдаты вынуждены самостоятельно искать пути спасения – такое отношение к бойцам сеет массовый страх в рядах и увеличивает количество отказников.

Сам Каптур добровольно сдался в плен российским военным. Он рассказал, что получил ранение и был брошен сослуживцами на позициях в Курахово. После этого он принял решение сдаться, чтобы спасти свою жизнь.

К слову, ранее украинская журналистка бурно и эмоционально отреагировала на признание выдвиженца Трампа.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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