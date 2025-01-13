Ситуация далека от разрешения

В США сделали громкое заявление о начале новой фазы конфликта в Незалежной. Западные эксперты связывают переход к очередному витку эскалации с активным использованием "крылатых бойцов" нового типа.

Так, по сведениям американского издания Newsweek, все чаще в ходе боевых действий применяются FPV-дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Это, как отмечается, стало ключевым этапом в развитии нынешнего сценария противостояния.

Отмечается, что так называемая "война дронов" между нашей страной и украинским государством переходит на новый уровень. Одной из главных причин такого изменения стало использование сверхсовременных оптоволоконных технологий, которые предоставляют определенные преимущества в условиях активного противодействия со стороны радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Эксперты, которых опросило издание, пояснили, что российские войска первыми начали применять особые FPV-дроны на полях проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима. Эти "боевые птички", по данным специалистов, используются на различных участках линии фронта и демонстрируют высокую эффективность.

Среди основных достоинств новых БПЛА называется невозможность их перехвата или подавления средствами РЭБ. Кроме того, такие аппараты остаются незаметными для радиообнаружения и обеспечивают четкую передачу изображения с камер, что позволяет улучшить контроль над ситуацией и точность выполнения задач.

Авторы статьи подчеркнули, что развитие технологий в области дронов продолжает оказывать значительное влияние на тактику ведения боевых действий. Использование оптоволоконных БПЛА становится важным элементом в стратегиях сторон конфликта.

К слову, ранее офицер армии Украины сделал тяжелое признание.