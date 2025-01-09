Politico: после ухода Остина контактная группа по Украине может развалиться

Приход новой администрации в США сулит неприятные последствия украинцам

Контактная группа по обороне Украины, созданная в 2022 году из более чем 50 стран, может развалиться после ухода главы Пентагона Ллойда Остина на фоне прихода Дональда Трампа к должности. Пока ни одно государство не предложило взять на себя руководство объединением, а команда республиканца не выражает особую заинтересованность в отправке вооружения в Киев, как и некоторые европейские чиновники. Об этом пишет Politico.

"Роспуск группы может стать ударом для Украины, которая теряет позиции в пользу России и испытывает трудности с набором и подготовкой новых военнослужащих", – указано в статье.

Некоторые члены НАТО утверждают, что группа может существовать и дальше после отставки Остина, но в другой форме. Занять лидирующие позиции могут Великобритания и Германия. Тем не менее, пока они не проявляют инициативу, желая посмотреть, как новый министр обороны США проявит себя и свой интерес к существованию контактной группы.

Сейчас в ЕС действуют отдельные небольшие объединения, которые назвают "коалиции по возможностям". Они занимаются отправкой на Украину отдельных поставок беспилотников, ракет и прочего. Не исключено, что в будущем группа продолжит существовать в похожем формате.

Ранее на Украине предложили Венгрии покинуть состав ЕС и НАТО, освободив место для Киева.