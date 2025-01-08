Аналитики уже не могут молчать о реальном положении дел

Американские аналитики признали, что текущая ситуация на мировой арене и в зоне конфликта на Украине складывается в пользу России. С таким болезненным для вашингтонской администрации признанием выступили эксперты авторитетного издания Atlantic, они констатировали, что обстоятельства становятся все более благоприятными для Москвы.

"Сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России – как на Украине, так и на международной арене", – указано в статье.

Отмечается, что Россия успешно укрепляет свои позиции как в международной политике, так и в условиях военного противостояния. Аналитики издания обратили внимание на ослабление киевского режима, вызванное сложной ситуацией в Вооруженных силах Украины.

Командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас в интервью газете Washington Post рассказал, что украинская армия сталкивается с серьезными проблемами. По его словам, в рядах украинских вояк ощущается острая нехватка мобилизованных, что затрудняет восполнение колоссальных потерь, понесенных на фронте. Незалежный военный также предположил, что киевские верховоды, вероятно, будут вынуждены пойти на условия, выдвигаемые Москвой, из-за ухудшающегося положения украинских войск.

В последнее время международная поддержка Украины постепенно ослабевает, а усилия армии России приносят плоды. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность западных спонсоров киевского режима, которые уже отчетливо видят, что события развиваются далеко не в пользу Киева.

К слову, ранее был раскрыт неожиданный секрет успеха российской армии на Украине.