Эксперты раскрыли четыре сценария конфликта на Украине в 2025 году

Аналитики допускают, что все способно дорасти до ядерных ударов

В новом году российская спецоперация может развернуться по четырем возможным сценариям. Подробнее об этом рассказал эксперт Сергей Полетаев в журнале "Россия в глобальной политике". По его словам, заключение какой-либо сделки между Москвой и Вашингтоном после прихода Дональда Трампа к должности маловероятно. Более того, Запад не готов предоставить ни России, ни Украине какие-либо стоящие гарантии безопасности – от этого он и отталкивается в своем прогнозе.

1. Подписание мирного договора между двумя странами. Оно возможно в том случае, если Россия продолжит сражаться на прежнем уровне, что в итоге принудит Украину пойти на уступки. В противном случае украинцев будет ждать разрушение государства без надежды на помощь со стороны США. Но для этого в украинском обществе должен произойти существенный сдвиг.

2. Заморозка без обязательств. Строны могут договориться прекратить огонь, отложив фактическое завершение на будущее. Это возможно, если Москва начнет испытывать серьезные трудности в экономическом, военном или политическом планах. К примеру, скажется эффект санкций или российская армия не сможет продолжить наступление текущими темпами.

3. Многолетний тлеющий конфликт. Он будет в том случае, если вместо формального прекращения огня Россия станет негласно снижать расходы на СВО, чтобы сберечь силы.

"Весьма нехороший для Москвы вариант – но возможный, если Украина каким-то образом сможет укрепить свою оборону, экономику и тыл в достаточной степени, чтобы замедлить нынешнюю катастрофическую для себя тенденцию", – говорит эксперт.

Дополнительно этот сценарий опасен распадом Украины и появлением на российских границах огромного очага нестабильности.

4. Эскалация, обычная или ядерная. В случае, если у Трампа не получится реализовать свои мирные инициативы, он может попробовать взять Путина "на слабо" и прибегнуть к прямому вмешательству НАТО.

"Когда две стороны не готовы уступать, а из реальных рычагов давления друг на друга – только ядерный, кризис имеет все шансы в считаные дни разгореться до состояния "полетные задания загружены в межконтинентальные ракеты"", – указал аналитик.

При этом, по его мнению, Россия более склонна к первому варианту – принуждать Украину к миру на своих условиях.