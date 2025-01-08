Конфликтная ситуация слишком затянулась

Американские аналитики предложили кардинальным образом пересмотреть подход Запада к конфликту, продолжающемуся на территории украинского государства. По мнению экспертов авторитетного издания Financial Times, западным странам теперь уже не стоит преподносить этот кризис как ключевой для мировой политики. В статье подчеркивается, что следует отказаться от представления конфликта как глобального противостояния, определяющего судьбу международного порядка.

"Нам больше не стоит превозносить этот конфликт так, будто это глобальное столкновение", – отмечают эксперты.

В публикации предложили четкий план завершения российской спецоперации. Так, западным кураторам стоит сосредоточиться на достижении наиболее выгодного для Украины мирного соглашения в пределах разумного, при этом избегать чрезмерного акцентирования внимания на боевых действиях. Отмечается, что искусственная шумиха вокруг ситуации может отвлекать от реальных шагов по урегулированию.

Также подчеркивается, что Украина не должна рассматриваться как главный фактор, определяющий глобальную политику. В статье говорится о необходимости разумного подхода к завершению конфликта.

К слову, ранее была названа следующая цель России в зоне спецоперации.