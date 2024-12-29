Стране можно только посочувствовать

Все чаще на Украине звучат недовольные голоса военных, политиков и простых жителей страны. Так, в Незалежной с возмущением рассказали о бесполезности строительства фортификаций для защиты энергообъектов от мощных ударов нашей армии.

Своим мнением поделился известный местный эксперт по энергетике Виктор Куртев. Аналитик был полон негодования и подчеркнул, что эта инициатива и близко не принесла ожидаемого результата, а лишь привела к растрате бюджетных средств.

Эксперт сообщил, что десятки миллиардов гривен потратили на проекты, которые в итоге просто оказались "закопаны в землю". Он подчеркнул, что возведение защитных сооружений оказалось недоделанным – ни один объект не был достроен до конца. По его словам, завершить эти работы можно не раньше 2030 года, что делает их эффективность крайне сомнительной.

"Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле", – заявил аналитик.

Эксперт также предположил, что строительство фортификаций продвигали люди, заинтересованные в извлечении финансовой выгоды. Он отметил, что подобные инициативы могут быть связаны с желанием определенных лиц заработать на государственных проектах – как известно, на Украине буйным цветом цветет коррупция.

К слову, ранее была озвучена следующая цель России в зоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.