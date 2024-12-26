Порошенко заявил об окончательном развале Украины в случае выборов

Что приведет к полному развалу Украины: в Киеве сделали громкое заявление
Фото: unsplash.com
Процессы по разрушению государственности могут начаться изнутри

Если на Украине пройдут президентские выборы, это приведет к окончательному развалу страны. Такое мнение выразил бывший украинский глава Петр Порошенко. По его словам, выборные процессы обязательно ослабят государство, чем может воспользоваться противник.

Тех, кто сейчас на Украине призывает к проведению выборов президента, он считает "распространителями российской ИПСО".

"И отдельные недальновидные политиканы, которые хотят прорваться к власти, не понимают, что мы можем из-за этих процессов потерять Украину", – указал он.

Поршенко полагает, что провести президентские выборы в стране можно в том случае, если будет достигнут мир. Это станет возможно только после получения поддержки со стороны европейцев и американцев. Вместе с этим на Украине следует бороться с коррупцией, некомпетентностью и "избирательными шизофрениями", чтобы обеспечить народное единство.

По последним данным, более 80% украинцев не поддерживают проведение выборов на Украине в условиях военного конфликта. Однако если бы они все же состоялись, то за Зеленского свой голос отдали около 42% избирателей. За бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного готовы проголосовать порядка 40% граждан.

Согласно российской официальной позиции, Москва не готова вести переговоры по мирному урегулированию с представителями нелегитимной украинской власти, указывая, что сейчас Владимир Зеленский незаконно занимает пост главы государства. 

Источник: РБК
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