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В результате масштабных операций авиация и артиллерия России нанесли значительные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Такой важной информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.
Среди пораженных целей – военные аэродромы, склады боеприпасов и пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Также были уничтожены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.
Операции проводились с использованием различных типов вооружений, включая высокоточные ракеты и артиллерию. Особое внимание было уделено уничтожению средств, которые могли бы угрожать безопасности российских позиций. В результате этих ударов была нарушена способность ВСУ эффективно координировать свои действия и поддерживать боеспособность.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность. Они сбили 56 "крылатых бойцов", которые пытались проникнуть в российское воздушное пространство.
Также, в ходе боевых операций, были перехвачены и уничтожены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, которая была предоставлена Украине США. Это еще раз подтвердило высокую степень готовности российской армии защищать свою территорию от возможных атак.
К слову, ранее в Европарламенте дали четкий прогноз по финалу спецоперации.
Подобную акцию американцы совершают не в первый раз