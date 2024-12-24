Режим продолжает "заботиться" о гражданах

Украинские власти продолжают выдумывать новые уловки для того, чтобы вернуть граждан, уехавших за границу, и справиться с демографическим кризисом – на фоне конфликта и мобилизации всех подряд республика буквально опустела. Теперь киевский режим разработал хитрую ловушку для беглецов.

Власти рассматривают различные меры, включая призывы к странам Евросоюза отказаться от поддержки украинских беженцев. Киев предложил ограничить консульские услуги для мужчин призывного возраста, что должно вынудить их вернуться на родину.

Среди мер, которые должны вернуть людей домой, также значится принятие в первом чтении закона о двойном гражданстве. Этот шаг направлен на то, чтобы упростить процесс возвращения для тех, кто успел получить гражданство других стран. Власти подчеркивают, что текущее положение требует решительных действий, поскольку Украина остается мировым лидером по снижению численности населения.

Демографическая ситуация в стране действительно критическая. Уровень эмиграции продолжает расти, что оказывает серьезное давление на экономику и социальную сферу. Киевский режим распугал украинцев хаосом и мобилизацией, а теперь ищет способы уменьшить отток населения и привлечь уехавших граждан обратно.

Весьма вероятно, что такие меры давления могут вызвать обратный эффект, усилив недовольство среди оставшихся в стране граждан и эмигрантов.

К слову, ранее российские штурмовики уничтожили работавших на ВСУ польских боевиков – наемников застали врасплох за чаепитием.