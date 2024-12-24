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Российские штурмовики группировки "Центр" провели успешную операцию на Кураховском направлении в ДНР, захватив один из опорных пунктов противника. Командир роты с позывным "Кобра" рассказал, как им удалось уничтожить непрошеных гостей из Европы, когда те распивали чаи – польских наемников застали врасплох.
Российский военный сообщил, что бойцы подошли к опорному пункту, когда противник был полностью расслаблен. Один из боевиков сидел за столом и пил чай, не ожидая нападения. По словам командира, бойцы предложили полякам сдаться, но языковой барьер осложнил ситуацию: по-русски боевики не понимали.
Попытка наемников сопротивляться закончилась для них трагически. Один из бойцов врага решил сдаться, но другой попытался открыть огонь. В результате обоих ликвидировали на месте.
Сазонов обратил внимание, что среди наемников встречаются разные уровни подготовки. По его словам, около 15–20 процентов из них хорошо подготовлены и представляют реальную угрозу, в то время как остальные не могут похвастаться высоким профессионализмом. Однако командир подчеркнул, что наемники значительно лучше обеспечены по сравнению с боевиками ВСУ. У них более современное вооружение, качественная амуниция и техника.
Эта операция стала очередным примером профессионализма российских бойцов, которым удалось эффективно нейтрализовать врага и захватить важную точку на линии соприкосновения.
К слову, ранее армия России разгромила склады и аэродромы ВСУ.
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