Госсекретарь США Блинкен озвучил условия для вступления Украины в НАТО

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Украина неизбежно вступит в НАТО – это лишь вопрос времени и реформ, которые будут проводить власти страны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Совете по международным отношениям.
По его словам, пятая статья устава Альянса поможет обеспечить безопасность украинского государства, поскольку если на нее кто-то снова нападет, противник получит ответ со стороны остальных членов НАТО. Блинкен уверяет, что сейчас ни США, ни Германия не являются противниками присоединения Украины к объединению.
"Украина будет и должна быть в НАТО", – сказал он.
При этом госсекретарь указал, что для вступления Киеву нужно предпринять практические шаги, которые подразумевают укрепление демократии и реформы военных институтов.
Блинкен отметил, что для Украины членство в Североатлантическом альянсе – не единственный путь к безопасности. И вряд ли Москва согласится на то, чтобы в таком близком соседстве с ней оказался еще один член НАТО, подытожил он.
Ранее в России заявили, что также не примут никаких условий по окончанию конфликта, которые подразумевают ввод контингента западных войск на Украину.
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