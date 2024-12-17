Небензя: Россия не примет никаких соглашений по вводу солдат НАТО на Украину

Россия выставила жесткое требование к НАТО по Украине
Фото: unsplash.com
Российская сторона указала, что Западу верить нельзя

На фоне усилившегося обсуждения потенциальных мирных договоренностей между Москвой и Киевом, в России обозначили свои жесткие требования к урегулированию конфликта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что российская сторона не допустит введения "миротворческого" контингента НАТО на украинские территории, поскольку альянс "является частью проблемы, а не ее решением".

Дипломат подчеркнул, что Россия не готова к любым соглашениям, которые подразумевают заморозку конфликта, поскольку после Минских соглашений убедилась – Западу и Украине верить нельзя.

"Хорошо понимаем, что цель этого упражнения – дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы зализать рану", – отметил он.

По его словам, сейчас не стоит воспринимать серьезно все заявления Киева о готовности закончить противостояние с Москвой, поскольку нужно судить по делам, а не словам. И на данный момент своими действиями украинцы показывают, что предпочитают дорогу конфонтации и повышения ставок, подытожил Небензя.

Ранее Владимир Путин во время выступления на коллегии Минобороны РФ указал, что Запад намеренно доводит Россию до красной черты.

Источник: Постпредство России при ООН
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