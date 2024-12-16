Путин выступил на коллегии Минобороны РФ: главное

Лидер снова послал Западу предупредительный сигнал

Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны России, сделав несколько важных заявлений. Президент отметил, что в текущей ситуации Россия вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности, но она не втягивается в полноценную гонку вооружений.

Лидер полагает, что западные страны считают себя богоподобными, хотя существование всевышнего отрицают. По его словам, устремления НАТО давно вышли за пределы исторической зоны ответственности. Сейчас представители Альянса увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи границ России.

"Запад доводит Россию до красной черты, а после ответа со стороны Москвы пугает свое население российской угрозой", – сказал Путин.

Президент отметил, что военно-политическая обстановка остается непростой и нестабильной, поскольку США и Европа не оставляют попыток навязать всем собственное доминирование. Если Вашингтон начнет развертывать ракеты средней дальности, Москва откажется от добровольных ограничений в этой сфере, указал он.

Путин сообщил, что в ближайшее время начнется серийное производство "Орешника". Также лидер поручил отладить вопросы серийного производства и размещения ударных отечественных систем, в том числе гиперзвуковых, и продолжать практику учений, чтобы держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы.

Президент указал, что 2024 год стал знаковым для российской спецоперации на Украине. Сейчас ВС РФ удалось взять инициативу на всей линии соприкосновения, порядка 189 населенных пунктов смогли освободить.