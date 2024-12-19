Bloomberg: в Европе заговорили о войне с РФ перед прямой линией с Путиным

На Западе опасаются, что станут следующими после Украины

В последнее время международная политическая обстановка указывает на войну между Западом и Россией, пусть и проиходит она в теневом или гибридном формате. Об этом пишет Bloomberg.

Военные и разведывательные агентства Европы заявляют, что в последнее время эскалация выросла со стороны Кремя – на это указывают "атаки" внутри европейских государств. К примеру, саботаж на самолетах и ​​критически важной инфраструктуре в Германии, "план убийства" руководителя оборонной компании и предполагаемое "тайное вмешательство" в выборы в Румынии и Молдове.

В Брюсселе боятся, что если конфликт на Украине завершится, то Россия может перенаправить свои военные устремления в сторону Европы, которая на фоне разрозненной внешней политики будет совершенно беззащитна перед российскими войсками.

"По словам высокопоставленного европейского военного чиновника, через пять-восемь лет Москва будет в состоянии начать наступление на территорию НАТО, при этом наибольшему риску подвергнутся страны на восточном фланге альянса", – указано в статье.

На этом фоне европейские страны готовятся усилить военное производство и вливать больше денег в развитие НАТО, опасаясь, что даже если конфликт на Украине будет завершен, для них это станет только началом.