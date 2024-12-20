Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО готовится к войне с Россией

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Североатлантический альянс начал подготовку к войне с Россией, несмотря на все предупреждения о последствиях такого конфликта. Об этом сообщил замглавы российского МИД Александр Грушко в недавнем интервью.
Дипломат отметил – прямое столкновение с западными странами не отвечает национальным интересам России, поэтому власти прибегают к демонстрации военного потенциала в качестве предупреждения. По его словам, у Москвы есть основания полагать, что ее сигналы на той стороне считывают.
Грушко напомнил, что недавно члены НАТО присвоили России статус "долгосрочной угрозы" альянсу. Вместе с этим они предпринимают попытки демонизировать российскую политику, параллельно наращивая военное присутствие вблизи ее границ.
"Если суммировать – НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками", – сказал политик.
Замглавы МИД подчеркнул, что Москва учитывает все военные риски в планировании собственной стратегической обороны, поэтому в любом случае безопасность страны будет обеспечена.
Ранее на Западе заявили о начале противостояния между Россией и НАТО, указав, что в ближайшие годы оно может перерасти в реальную войну.
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