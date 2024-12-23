"Воздушные хулиганы" делают фото на фоне российских ракетоносцев - Кувалдин

Западные "воздушные хулиганы" придумали способ поиздеваться над армией России
Фото: www.unsplash.com
Иностранные летчики специально нарываются на неприятности

Зарубежные летчики нашли новый способ провокаций в отношении российской армии. Любопытной информацией поделился руководитель дальней авиации армии РФ генерал-майор Сергей Кувалдин. Так, иностранные пилоты во время полетов над нейтральными водами повадились фотографироваться на фоне наших ракетоносцев.

Очевидно, что такие действия являются проявлением неуважения, а также попыткой спровоцировать российские экипажи на необдуманную реакцию. Впрочем, как подчеркнул высокопоставленный российский военный, представители обеих сторон обычно ведут себя сдержанно. Хотя, конечно, бывают и исключения.

"Воздушные хулиганы, которые подходят очень близко, делают селфи на нашем фоне", – сообщил он.

Он отдельно подчеркнул, что наши пилоты, обладающие богатым опытом взаимодействия с зарубежными самолетами, стараются сохранять спокойствие и действовать максимально осторожно, чтобы избежать эскалации.

Кувалдин добавил, что российские летчики обладают не только профессионализмом, но и крепкими нервами, что помогает им успешно справляться с подобными ситуациями. Он отметил, что наши экипажи привыкли к встречам с "гостями" такого рода в разных точках мира и хорошо знают, как правильно реагировать на их провокации.

К слову, ранее стало известно, что Евросоюз задумал в отношении Украины.

Источник: "Красная звезда" ✓ Надежный источник
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