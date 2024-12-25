Три страны НАТО заявили о неготовности к войне с Россией

Три страны НАТО заявили о неготовности к войне с Россией
Фото: freepik.com
Они обратились к партнерам по объединению с призывом

Лидеры трех прифронтовых государств НАТО заявили, что альянс не в состоянии вступить в прямой конфликт с Россией без поддержки со стороны США и дополнительных финансовых инвестиций в оборону. С таким обращением выступили в Латвии, Финляндии и Эстонии.

Президенты трех стран потребовали, чтобы бесконечные дебаты об угрозе со стороны Москвы наконец прекратились и все приступили к действиям по укреплению обороноспособности Европы. 

"Мы не готовы. Это совершенно ясно", – заявил глава Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, страны ЕС не могут надеятся на ситуацию, когда США будут по-прежнему активно вовлечены в их проблемы на фоне прихода Дональда Трампа к должности. Президент Эстонии Кристен Михал дополнил, что нужно серьезно наращивать военную мощность для поддержания обороны европейских государств.

Сейчас Финляндия, Эстония и Латвия являются странами НАТО, которые тратят на оборону больше всего денег по отношению к своему ВВП. Руководство альянса требует, чтобы вложения составляли около 2% от показателей внутреннего валово продукта. Для латвийцев и эстонцев он составляет более 3%, а финны отдают около 2,4%. С 2014 года они удвоили свои расходы на оборонные нужды.

Ранее в Москве сообщили, что НАТО активно готовится к войне с Россией.

Источник: The Independent
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