Хельсинки продолжает работать на эскалацию

Финляндия начала серию боевых маневров по так называемой "охране границы" с Россией, которые, как сообщает местный информресурс Yle, продлятся больше недели. Эти действия сопровождаются участием различных служб и вызывают обеспокоенность в контексте роста напряженности в регионе.

Учения организованы Пограничным отрядом Юго-Восточной Финляндии и проходят на восточной границе страны. Согласно опубликованной информации, первая часть тренировок стартовала в среду, 8 января, и завершится в четверг, а второй этап запланирован на следующую неделю – с 13 по 17 января.

В маневрах задействованы около 300 человек, включая представителей полицейской службы, таможни, спасателей и сил обороны. Участники тренируются в районах крупных пограничных переходов, таких как Иматра, Нуйямаа, Ваалимаа и Виролахти, которые до введения ограничений были известны своим высоким пассажиропотоком из России.

Организаторы заявляют, что цель учений – отработка действий по охране границы, включая совместную работу различных структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Однако на фоне нынешней международной обстановки такие действия Финляндии могут быть восприняты как демонстрация силы и попытка усилить эскалацию.

Россия пока не прокомментировала действия соседнего государства, однако ранее неоднократно выражала обеспокоенность ростом активности НАТО и союзников вблизи наших границ.

К слову, ранее в Финляндии назвали одно четкое условие завершения российской спецоперации.