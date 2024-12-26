Опять виновата Россия? Финны заявили о вандализме с прорывом кабеля Estlink 2

Опять виновата Россия? Финны заявили о вандализме с прорывом кабеля Estlink 2
Фото: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Kanoa Thomas / wikimedia.org
Расследование инцидента продолжается

В Рождество глубоководный электрокабель Estlink 2, соединяющий в Балтийском море Эстонию и Финляндию, начал демонстрировать неполадки в работе. Мощность передачи энергии на момент внезапного отключения достигала 658 МВт. И хотя пока причины случившегося не установлены, финны допускают, что к сбою мог привести "акт вандализма".

Представители компании Fingrid, которая руководит эксплуатацией финских электросетей, заявили, что в момент инцидента рядом с кабелем находились два судна. По данным сервисов по отслеживанию судов, один из них ходил под флагом Гонконга, а второй – Островов Кука. 

Сейчас правоохранители обеих стран приступили к расследванию случившегося. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что "прерывание подключения к электросети не повлияет на электроснабжение финнов", "власти бодрствуют и расследуют это дело".

Пока в Финляндии и Эстонии не спешат обвинять Россию в произошедшем, как это было в ситуации с прорывом кабеля передачи в Балтийском море ранее. Тогда расследователи заявили, что китайский корабль, следовавший из российского порта, намеренно подплыл к месту пролегания инфраструктурного объекта, спустил якорь и протащил по дну. Это назвали одной из гибридных атак на европейскую инфраструктуру, которую якобы организовала Москва.

Источник: Известия
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