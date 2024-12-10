Politico: европейские авиакомпании несут убытки из-за решения России

Европейцы пожаловались на несправедливую ситуацию на рынке авиаперевозок

Решение России в качестве ответных санкций запретить европейским авиаперевозчикам заход в воздушное пространство страны нанесло сильный удар по экономике Европы. В результате многие компании начали терпеть серьезные убытки из-за необходимости увеличивать маршруты и оплачивать дополнительные часы работы пилотам, пишет Politico.

В таких условиях Lufthansa, British Airways и польская LOT отказались он нескольких важных маршрутов в Азию, поскольку они стали крайне невыгодными. На смену им пришли перевозчики из Китая и других неевропейских стран, которых не коснулось ограничение со стороны России.

Сейчас чтобы добраться из Хельсинки в Пекин самолету европейской компании придется лететь на четыре часа дольше. Похожая ситуация обстоит с рейсами из Лондона, Парижа, Брюсселя, Амстердама и Франкфурта. Вместе с этим стоимость билетов увеличилась на 5-30% в зависимости от градуса широты пункта вылета.

Рыночная обстановка привела к тому, что на место ушедших европейских авиаперевозчиков стали приходить китайские компании, доля которых стремительно растет. Сейчас на них приходится около 77% от всего авиасообщения между Китаем и ЕС, а в некоторых странах и вовсе достигает 100%.

Ранее на Западе заявили о совместном ударе Москвы и Пекина по ЕС, обвинив страны в прорыве глубоководных кабелей в Балтийском море.