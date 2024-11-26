Некоторые эксперты в шоке от того, что творит Вашингтон

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил сомнения в здравомыслии западной коалиции под предводительством США в связи с использованием киевским режимом американских ракет ATACMS для ударов по объектам вглубь территории нашей страны. В недоумении он задался вопросом, насколько логичным и разумным является такая политика в условиях продолжающегося конфликта.

Дизен обратил внимание на то, что США оправдывают удары по территории России, ссылаясь на право Украины на самооборону. Однако, очевидно, подобные действия лишь усугубляют напряженность и снижают шансы на достижение дипломатического решения конфликта.

В то же время, как отметил европейский эксперт, Североатлантический альянс на протяжении трех лет бойкотирует любые дипломатические усилия, утверждая, что Москва якобы не готова к переговорам. Эта странная позиция создает парадоксальную ситуацию, при которой альянс не только отказывается от дипломатии, но и способствует эскалации конфликта.

Аналитик выразил удивление тем, что такой подход все еще рассматривается как обоснованный. Он заявил, что ситуация уже достигла уровня, который можно назвать "пиком абсурда".

Ранее использование ракет дальнего радиуса действия ATACMS вызвало неоднозначную реакцию даже на Западе. Многие эксперты полагают, что подобные действия создают дополнительные риски для безопасности в Европе и мире, а также уменьшают возможности для мирного урегулирования. На этом фоне Вашингтону выставили жесткий ультиматум.