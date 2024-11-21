Путин: РФ будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения

Российский лидер четко обозначил позицию Москвы

Российский лидер Владимир Путин обратился к жителям РФ и других стран. Глава российского государства прокомментировал главные события последних дней. В первую очередь, он подчеркнул, что бить дальнобойным оружием по российским землям без участия специалистов из стран, где его изготавливали, невозможно.

Президент нашей страны подтвердил, что Россия подверглась атакам с использованием дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. Удары были нанесены по объектам в Курской и Брянской областях.

Комментируя грядущий ответ российской стороны, Владимир Путин сообщил, что мирным украинцам и гражданам других государств будут заранее предлагать бежать из зоны возможного поражения на территории Незалежной.

Глава нашей страны особо отметил, что объекты для поражения в рамках грядущих испытаний самых современных ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для России. Он посоветовал западному истеблишменту обратить на это обстоятельство особое внимание. Наша страна имеет полное право использовать мощнейшие вооружения против военных объектов, которые расположены в государствах, позволяющих киевскому режиму применять свое оружие против Москвы.

Москва всегда выступает за мир, но готова ответить на любую агрессию.

К слову, ранее было сделано заявление о беспрецедентном ударе РФ по Украине.