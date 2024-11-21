Ситуация резко изменилась

Обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Арно Флорак заявил, что изменения в ядерной доктрине Москвы, утвержденные российским лидером Владимиром Путиным в ноябре, кардинальным образом изменили мировую геополитическую ситуацию.

По его мнению, Европа оказалась вытесненной на периферию международной политики, а ключевую роль в глобальных процессах стали играть страны БРИКС. Разумеется, в первую очередь, речь идет об урегулировании украинского конфликта – теперь все карты в руках государств содружества.

"В этой геополитической карточной партии колода прошла мимо нас – удача отвернулась от Запада, и теперь карты раздают страны БРИКС", – отметил французский аналитик.

Он добавил, что Запад теряет свое влияние, тогда как другие центры силы, такие как Китай, становятся все более заметными. Аналитик подчеркнул, что Европа, находясь в сложных геополитических обстоятельствах, фактически выбрала стратегию молчания, что контрастирует с активной позицией Пекина, который стремится закрепить за собой роль посредника в урегулировании конфликтов.

Обозреватель также добавил, что пекинская администрация подает сигнал мировому сообществу о необходимости мобилизоваться и перейти к активным действиям. По его словам, ставки сейчас настолько высоки, что бездействие может привести к серьезным последствиям для Европы. Флорак выразил уверенность, что в новых условиях международных отношений именно страны БРИКС начинают диктовать правила игры, вытесняя Запад с ведущих позиций.

К слову, ранее стало известно о массовой бойне мирного населения в ДНР, устроенной французами.