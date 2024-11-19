Поставка США ATACMS не решит кадровый голод ВСУ - AP

Раскрыта главная проблема Украины: решить невозможно
Картинка: сгенерировано ИИ
Все оружие мира не поможет киевскому режиму

Поставка киевскому режиму американских дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на их неплохую эффективность, не сможет решить одну из ключевых проблем, с которой сталкивается страна, – серьезный дефицит обученного кадрового состава. Такую информацию публикует авторитетное издание Associated Press со ссылкой на мнение экспертов.

Как отмечают аналитики, даже самые современные вооружения не принесут желаемого результата без достаточного количества квалифицированных военных. Руководительница отдела военного анализа вашингтонского экспертного центра Defense Priorities Дженнифер Кавана подчеркнула, что проблема нехватки персонала выходит за рамки возможностей США и их европейских союзников. По ее словам, это трудность, которую невозможно решить – ее "не преодолеет даже все оружие в мире".

Решение вашингтонской администрации дать добро на поставки ракет ATACMS и разрешить их применение для ударов по российской территории вряд ли способно существенно повлиять на ход конфликта. Эксперты обращают внимание на то, что общий запас этих ракет в арсенале самих США ограничен, что делает их поставки скорее символической мерой, чем стратегически значимой поддержкой.

Впрочем, ракеты ATACMS являются достаточно опасным оружием за счет радиуса действия, что открывает новые возможности для всушников и грозит серьезной эскалацией конфликта. Однако проблемы с недостатком подготовленных специалистов ставят под сомнение долгосрочный эффект от этой помощи.

Напомним, сегодня, 19 ноября, Минобороны РФ сделало срочное заявление по поводу удара ATACMS по российской территории.

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
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