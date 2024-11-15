Незалежные продолжают пробивать дно

В Одессе произошел позорный инцидент, связанный с фамилией легендарного писателя Михаила Булгакова. Неизвестные злодеи, по всей видимости, сильно ошиблись и пришли портить захоронение человека с той же фамилией. Об этом сообщила наследница усопшего, опубликовав видео с погоста. На записи видно, что памятник Юрию Борисовичу Булгакову, отправившемуся на тот свет в 2013 году, был облит черной вязкой жижей, предположительно смолой.

Инцидент вызвал недоумение, поскольку могила самого Михаила Афанасьевича, известного русского писателя, расположена на Новодевичьем кладбище в столице России. Надо полагать, пробелы в образовании позволили злоумышленникам с легкостью перепутать однофамильца с выдающимся литератором.

Ранее украинский Институт нацпамяти заявил, что имя культовой личности является символом "российской имперской политики". Знаменитость обвинили в якобы предвзятом и негативном отношении к украинскому государству, что вызвало споры в культурной среде.

Случившееся в украинском городе подчеркивает напряженность, связанную с фигурами русской культуры в Незалежной. Пока неизвестно, были ли действия вандалов продиктованы политическими мотивами.

К слову, ранее был раскрыт новый хитрый план Киева.