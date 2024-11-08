Сакс назвал причиной ситуации на Украине глупость Джо Байдена

Раскрыта истинная причина старта СВО на Украине: глупость одного человека
Фото: www.unsplash.com
Конфликт случился по ошибке

Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс высказался об истинных причинах конфликта на Украине и старта российской спецоперации по демилитаризации киевского режима, заявив, что причиной случившегося стала "глупость" одного единственного человека.

Бизнесмен уверен, что во всем повинен неправильный подход к ситуации президента США Джо Байдена. Сакс полагает, что решение поддерживать киевский режим было ошибкой, усугубившей конфликт и поставившей американских налогоплательщиков в положение, когда им приходится финансировать противостояние, которое, по его мнению, является "проблемой Европы, а не Америки".

Миллиардер также выразил недовольство объемом финансовой помощи Украине, предложив, чтобы именно европейские страны, а не США, внесли свой вклад в следующие "сто миллиардов" долларов, выделяемых на поддержку Украины.

"Украинская война – это глупость Байдена.... Это проблема Европы, а не Америки. Заставьте их выплатить следующие сто миллиардов. С нас достаточно", – эмоционально высказался предприниматель.

Заявление Сакса вызвало резонанс, поскольку он является одной из влиятельных фигур американского бизнеса и ранее уже критиковал политику Байдена. Его мнение отражает нарастающее недовольство среди части американских политиков и бизнесменов, которые считают, что конфликт на Украине следует решать без их участия.

К слову, ранее в США сделали неожиданное заявление о Крыме.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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