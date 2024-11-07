США и Украина разрабатывают новые планы окончания конфликта

Переизбрание Трампа изменило тактикту украинцев и американцев

Администрация Дональда Трампа готовит новый план по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщают источники, новый глава США намерен принудить украинцев заморозить линию фронта и создать вдоль нее демилитаризованную зону. Дополнительно республиканцы хотят предложить Киеву отказаться от своих планов по вступлению в НАТО минимум на 20 лет в обмен на поставки вооружения.

Единственный и пока не проработанный аспект касается того, кто именно будет охранять линию соприкосновения. Американцы заниматься этим не хотят, поскольку в таком случае придется тратить много собственных денег для поддержания мира.

"Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться", – говорят представители команды Трампа.

Переход президентского кресла США к республиканцам заставил и украинцев иначе взглянуть на собственный "план победы". Источники в офисе Владимира Зеленского говорят, что руководство начало пересматривать свою позицию относительно предложений, ранее полученных со стороны Бразилии и Китая. До американских выборов глава Украины категорически отвергал план стран из-за пророссийских настроений.

"Идут тихие на данный момент дипломатические усилия по сопоставлению этого плана с украинскими предложениями из десяти пунктов", – говорят источники.

Ранее сообщалось, что выборы в США стали большим потрясением для Владимира Зеленского. Он не спал всю ночь, ожидая результатов, которые в итоге стали для него разочарованием.