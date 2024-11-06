"Хромая утка" еще способна на агрессию

Нынешняя вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом вскоре покинет Белый дом, однако у действующего президента США все еще достаточно сил для того, чтобы насолить своим оппонентам. Так, был раскрыт сценарий прощальной пакости Байдена для России.

Байден, несмотря на статус "хромой утки" перед окончанием своих полномочий, может предпринять резкие шаги, включая усиление давления на Россию. Такое мнение выразил член научного совета при российском Совбезе Александр Яковенко, отметив, что история уже знала подобные прецеденты.

Эксперт напомнил, что в аналогичной ситуации президент Барак Обама, завершая свой второй срок в декабре 2016 года, обострил отношения с Москвой, выдворив 35 российских дипломатов. Не исключено, что Байден также может пойти на обострение с целью подчеркнуть позицию своей администрации на мировом уровне.

Особое внимание Яковенко уделяет ситуации на Украине, где возможны новые агрессивные действия со стороны уходящей администрации Байдена. Вероятно, усилия будут направлены на поддержку Киева, что соответствует стратегическим интересам нынешних американских властей в регионе и может создать определенные трудности для России.

Смена власти в США, как считает Яковенко, также может подтолкнуть Дональда Трампа к активным действиям по внешнеполитическим вопросам еще до официальной инаугурации, намеченной на 20 января. По его словам, Трамп может попытаться "отодвинуть" уходящую администрацию демократов и начать выстраивать свои внешнеполитические приоритеты, не дожидаясь передачи полномочий. Такой подход потенциально позволит Трампу заявить о своей позиции по отношению к международной арене, чтобы не оказаться в зависимости от наследия Байдена и его команды.

К слову, ранее была раскрыта истинная цель США в конфликте России и Украины.