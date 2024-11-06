Стало известно состояние Зеленского после победы Трампа

Сбылся самый плохой сценарий американских выборов для Украины

Победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп. Для администрации Владимира Зеленского этот исход считался самым неблагополучным, поскольку ожидается, что республиканец сократит объемы военной помощи Украине и сподвигнет ее пойти на территориальные уступки России, заключив мир как можно скорее.

Как сообщают источники, после оглашения результатов состояние украинского президента было ужасным.

"На Банковой стоит гробовая тишина, Зеленский не спал всю ночь", – указывают они.

Сейчас Киев подготовил поздравление Дональду Трампу. Однако надежды на благоприятный исход ситуации у украинцев практически нет, несмотря на тон опубликованного сообщения.

"Я ценю приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных делах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", – сказано в обращении Зеленского.

Журналисты отмечают, что для Украины выборы в США прошли по самому худшему сценарию. Сейчас администрации президента предстоит полностью менять концепцию своего взаимодействия с Вашингтоном и пытаться адаптироваться под политику Трампа.

Ранее западные СМИ предсказали начало гражданской войны в США по итогам выборов.