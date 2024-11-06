Daily Mail: затягивание с оглашением победителя приведет к кошмару в США

Кошмарный сценарий: что произойдет в США после выборов
Фото: unsplash.com
После победы Трампа страну ожидают ужасные последствия

Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, одержал победу на выборах президента США, преодолев необходимый порог по количеству голосов. И хотя официальный победитель не объявлен, демократы уже осознали свое поражение.

Учитывая разрыв в американском обществе, западные СМИ предсказывают Соединенным Штатам кошмарный сценарий после президентских выборов. Не исключено, что проигравшие потребуют пересчета голосов в спорных штатах, из-за чего срок объявления официального победителя будет существенно сдвинут. Также есть высокая вероятность, что по итогам кампании иск поступит в Верховный суд.

Политический обозреватель Ван Онзелен отметил, что внутриполитическая ситуация в США сейчас крайне нестабильна. Объявлять имя победителя, согласно американскому законодательству, предстоит Камале Харрис. И для нее это станет больши унижением.

"Не совершайте ошибку, полагая, что ранние результаты имеют значение. Американские выборы показывают большие сдвиги, поскольку часть голосов поступает в определенные области, которые голосуют очень по-разному друг с другом, что резко и внезапно меняет цифры", – говорит он.

По словам эксперта, любой результат грозит привести к большим беспорядкам внутри США, которые покажутся смешными на фоне штурма Капитолия после выборов в 2020 году.

Аналогичного мнения придерживается агентство Iran Press, где прогнозируют начало гражданской войны в Штатах, поскольку радикальные сторонники каждого кандидата могут прибегнуть к расправам.

Ранее СМИ заявили, что Трамп с вероятностью выше 90% станет новым президентом США.

Источник: Daily Mail

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