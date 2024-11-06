СМИ назвали вероятного победителя выборов в США

Состояние проигрывающего кандидата оставляет желать лучшего

Победителем президентских выборов в США станет Дональд Трамп. Такое предположение сделали сразу несколько ведущих американских СМИ со ссылкой на данные анализа распределения голосов в различных штатах.

Издание The New York Times сообщает, что с вероятностью в 90% американцы выберут республиканца. Журналисты предсказывают ему 301 голос выборщиков из 270, необходимых для победы. Кандидат от демократов, по их оценкам, наберет 237 голосов.

По предварительным данным, сейчас Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах – это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина, Висконсин. При этом Харрис удалось сократить существенное отставание от своего оппонента, набрав 205 голосов. У бизнесмена их 232, судя по подсчетам на 8:00 по мск.

Источники говорят, что на фоне результатов кандидат от демократов стала сильно нервничать. Если в начале подсчета голосов в ее предвыборном штабе настроения были бодрыми – люди веселились и танцевали, то сейчас все пристально следят за подсчетом голосов. Некоторые стали покидать помещение в упадническом состоянии, сравнив происходящее с 2016 годом, а не 2020-ым.

Также, по предварительной информации, республиканцы лидируют в выборах в Сенат, получая большинство голосов в верхней палате американского конгресса.