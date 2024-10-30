Зеленский обвинил США в открытии секретной информации

Зеленский заявил о жестком предательстве США: раскрыли секрет Киева
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины
Президент не ожидал от американцев подлого поступка

Владимир Зеленский заявил, что Белый дом без согласования с Киевом раскрыл секретную и чувствительную информацию в СМИ. Украинский президент отметил, что американцы были единственными, с кем обсуждался тайный пункт из "плана победы".

Речь идет о предоставлении Украине дальнобойных ракет "Томагавк", которые могут достигать целей на расстоянии до 2,4 тысяч километров. Ранее о такой просьбе Владимира Зеленского сообщили американские СМИ со ссылкой на источники, указав, что в администрации США запрос вызвал серьезное раздражение.

Украинский президент во время пресс-конференции для европейских журналистов не смог скрыть своего разочарования от того, что Вашингтон слил подробности секретных переговоров прессе.

"Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", – заявил он о жестком предательстве США.

По данным источников, "план победы" Зеленского не понравился американцам, поскольку в нем не было конкретных шагов для достижения мира. Вместо этого Киев требовал от Запада не только радикальных политических шагов, но и дополнительной помощи. Сообщается, что глава Украины изначально не рассчитывал на отказ со стороны Байдена – именно поэтому он был ошеломлен, когда глава США не стал выполнять его требования.

Источник: ТАСС
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