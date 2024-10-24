Немецкий журналист Репке указал на серьезные вопросы к плану Зеленского

Представление Зеленского в Раде вызвало серьезные вопросы в Германии
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Действия украинского лидера удивляют европейцев

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил в Верховной раде целое шоу с презентацией так называемого "плана победы". Политик долго прогревал аудиторию, и наконец раскрыл пункты своего "победоносного" проекта. Впрочем, реакция на международной арене оказалась весьма прохладной.

Так, представление украинского лидера вызвало серьезные вопросы в Германии. Немецкие эксперты и журналисты, включая Юлиана Репке, выразили сомнения относительно реальности и осуществимости предложенного плана. В частности, Репке обратил внимание на отсутствие значимой поддержки этого плана со стороны зарубежных союзников киевского режима, что делает весьма сомнительным его реализацию.

"Серьезные вопросы: видит ли хоть кто-нибудь признаки того, что план победы Киева получил какую-то значимую поддержку от западных партнеров?" – вопрошает немец.

По мнению журналиста, глава киевского режима может переоценивать готовность Запада оказывать дальнейшую военную и финансовую помощь в таком объеме, который предполагается его "планом победы". В европейских политических кругах растет обеспокоенность тем, что армия Незалежной, несмотря на получаемую поддержку, сталкивается с трудностями в удержании своих позиций на поле боя.

Очевидно, что сам глава Украины ничего не решает и реализация его планов зависит от дальнейшего взаимодействия с западными странами, которые в последнее время становятся все более осторожными в своих комментариях по поводу продолжительности конфликта.

К слову, ранее было объявлено о старте нового этапа спецоперации.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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