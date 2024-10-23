Меркурис указал на начало нового этапа в конфликте на Украине

"Подходим к концу": объявлено о старте нового этапа СВО
Фото: www.unsplash.com
Ситуация движется к логическому завершению

Известный в Британии аналитик Александр Меркурис объявил о начале нового этапа российской спецоперации. Эксперт считает, что украинский конфликт перешел в новую фазу, в которой армия Незалежной уже вообще не может как-либо противостоять российским ВС.

По его мнению, хотя боевые действия продолжаются, ситуация на фронте неумолимо изменяется в пользу России. Эксперт подчеркивает, что российские войска наращивают давление, а обороноспособность ВСУ катастрофически снижается.

"Мы как бы подходим к концу этого периода военных действий. <…> Вес российской армии теперь становится слишком большим", – констатировал британец.

Эксперт отмечает, что мощь бойцов армии РФ на поле боя становится слишком большой, и украинские силы все труднее сдерживают наступление. Российские войска постепенно прорываются вперед, укрепляя свои позиции и освобождая новые территории. Несмотря на продолжающиеся сражения, эксперт полагает, что этот период конфликта близок к завершению.

Такая динамика на поле боя, по его мнению, указывает на нарастающее преимущество российской армии, которое с каждым днем становится все более ощутимым. Ожидается, что в самое ближайшее время украинская армия потерпит полное поражение.

К слову, ранее в Британии забили тревогу из-за ЧП в зоне спецоперации.

Источник: YouTube-канал Duran ✓ Надежный источник
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