Стариков указал на готовность некоторых стран НАТО ввести войска на Украину

Ситуация обещает резко обостриться

В Киеве раскрыли, кто может ввести своих вояк на территорию украинского государства в исключительном случае. Отставной полковник СБУ Олег Стариков уверен, что при стремительном прорыве российских бойцов некоторые государства-участники Североатлантического альянса могут принять решение об отправке своих вооруженных сил на земли Незалежной.



Киевский эксперт отметил, что вся западная военная коалиция как организация не станет вмешиваться в происходящее напрямую, однако отдельные державы вполне способны принять такое решение при возникновении опасности полного краха рядов всушников.

"Если будут значительные прорывы на оперативную глубину, то отдельные государства альянса введут свои войска на территорию Украины", – утверждает аналитик.

Эксперт добавил, что подобный сценарий возможен, если темпы отступления украинцев резко ускорятся и приведут к массовому бегству с фронта, что создаст угрозу для дальнейшего оборонительного потенциала Незалежной. В таком случае союзники по НАТО могут вмешаться для стабилизации ситуации и предотвращения полного обрушения фронта.

К слову, ранее в Польше сделали неожиданное признание о России.