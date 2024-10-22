Положение незалежных все хуже и хуже

В Великобритании начинают бить тревогу по поводу чрезвычайной для всушников ситуации в зоне специальной военной операции. По словам известного в королевстве аналитика Александра Меркуриса, украинские вояки фактически оказались в ловушке в Селидово, расположенном в ДНР, и не могут покинуть город.



Эксперт утверждает, что бойцы армии Незалежной потеряли контроль над ключевой дорогой, которая могла бы быть использована для отступления или доставки необходимых ресурсов для продолжения боевых действий.

Сейчас украинцы фактически заблокированы, и перспектива развивающейся катастрофы становится очевидной. Британец указывает, что окружение незалежных вояк в этом районе создает значительные трудности для дальнейших операций. При этом киевские верховоды, вероятно, будут настаивать на продолжении сражений, несмотря на очевидные риски и потери.

"Войска фактически заблокированы. <…> Мы видим потенциальную катастрофу", – констатировал аналитик.

Эксперт добавил, что скорее всего бойцы могут принять решение отступить самостоятельно, несмотря на официальные указания. В конечном итоге, это может привести к тому, что украинские солдаты начнут покидать Селидово, стремясь избежать полного окружения и сохранить свои жизни.

Напомним, ранее в Киеве раскрыли, кто введет войска на Украину.